Под Волгоградом пьяный водитель насмерть сбил 18-летнего пешехода

Водитель был пьян и не справился с управлением. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Минувшей ночью пьяный водитель насмерть сбил 18-летнего пешехода на трассе «Самойловка - Елань - Рудня» в Еланском районе Волгоградской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в региональном главке МВД.

По предварительным данным, ДТП произошло в два часа ночи. «Ваз-21120», за рулем которого был 36-летний водитель, двигался от Елани в сторону села Большой Морец. Мужчина был пьян, в какой-то момент он не справился с управлением автомобилем. ВАЗ вылетел на обочину, по которой шел 18-летний парень. От полученных от удара травм спустя несколько часов юноша скончался в больнице.

- Водитель задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в полиции региона.