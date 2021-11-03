Облкомприроды требует неустойку с проектировщика обводнения Волго-Ахтубинской поймы

Решение суда еще не вступило в силу. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Арбитражный суд Волгоградской области рассмотрел иск областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии к проектировщику обводнения Волго-Ахтубинской поймы - проектно-изыскательскому и научно-исследовательскому институту «Гидропроект» имени С.Я. Жука. За срыв сроков исполнения госконтракта подрядчик выплатит неустойку в размере 4,7 миллиона рублей, указано в решении суда.

Как следует из решения Арбитражного суда Волгоградской области, контракт с подрядчиком на 720 миллионов рублей облкомприроды заключил летом 2019 года. Завершить проект компания должна была до 20 декабря 2020 года, но к сроку не успела, нарушала график практически на каждом этапе работ. За это чиновники потребовали неустойку – 4 миллиона 914 тысяч рублей. Но и заказчик не предоставлял затребованную исполнителем техническую документацию. Поэтому в итоге суму неустойки снизили до 4 миллионов 726 тысяч рублей.

Решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.