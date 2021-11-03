Волгоградцам достаточно 37 тысяч рублей, чтобы комфортно пережить неделю локдауна

Волгоградцам для комфорта нужно меньше, чем жителям других крупных городов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде с 30 октября по 7 ноября из-за коронавируса объявили нерабочие дни. По мнению горожан, на неделю комфортной жизни в локдауне волгоградцам нужно 37 тысяч рублей. При этом запросы жителей города-героя оказались самыми скромными в стране. По данным опроса портала SuperJob, среднестатистическому россиянину нужно 45 тысяч рублей в неделю. Волгоград занял последнее место в рейтинге.

В опросе приняли участие 1600 экономически активных россиян старше 18 лет из 358 населенных пунктов страны. Самые большие запросы по традиции у москвичей, которым хватило бы 55 тысяч рублей в неделю жизни в локдауне, и у жителей Санкт-Петербурга – 47 тысяч. Среди мегаполисов отличились также Екатеринбург и Ростов-на-Дону, где зона комфорта расположилась на планке в 45 тысяч рублей в неделю. При этом бюджет у принявших участие в опросе женщин оказался скромнее, чем у мужчин на 20%. Что входит в этот бюджет, не выясняли.