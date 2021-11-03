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Общество3 ноября 2021 9:55

В Волгоградской области завод оштрафовали за выброс свинца в воздух

Нарушения нашли в работе «Донского электрометаллургического завода»
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Жители Фролово обратились в Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. Горожане пожаловались на загрязнение воздуха «Донским электрометаллургическим заводом». Также волгоградский «Региональный центр экологического контроля» выявил превышения предельно-допустимой концентрации ПДКм.р. по взвешенным веществам и свинцу под факелом влияния ООО «ДЭМЗ» и в жилой зоне Фролово. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Межрегиональном управлении Росприроднадзора.

В отношении завода было проведено расследование, были отобраны пробы промышленных выбросов и источников предприятия. Лабораторные исследования показали, что в воздух идут выбросы свинца. ООО «ДЭМЗ» привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей. Также предприятию внесли представление об устранении опасных выбросов в воздух.