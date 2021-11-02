Стало известно, с кем сыграет «Ротор» в 1/8 финала Кубка России

"Ротор" прошел в 1/8 благодаря победе над "Ахматом".
Фото: Екатерина СИМОХИНА
2 ноября 2021 года состоялась жеребьевка Кубка России по футболу. Команды, которые прошли в плей-офф турнира, смогли узнать будущих соперников по 1/8 финала. Среди 16 команд и волгоградский «Ротор». Нашим соперником станет казанский "Рубин". Играть в 1/8 финала мы будем в гостях.Это одна из самых интересных пар, поскольку волгоградцам придется играть против команды, наставники которой - волгоградцы Леонид Слуцкий и Олег Веретенников. В Казань "Ротор" поедет в начале марта.
Напомним, 27 октября наша команда одержала победу в матче элитного группового раунда Кубка России над «Ахматом» и завоевала право пройти дальше. В основное время команды сыграли вничью, но волгоградцы оказались сильнее в серии послематчевых пенальти – 4:2. Встреча проходила на «Волгоград Арене».
Итоги жеребьёвки 1/8 финала Бетсити Кубка России:
«Динамо» – «Нижний Новгород»
«Спартак» – «Кубань»
«Локомотив» – «Енисей»
«Зенит» – КАМАЗ
«Балтика» – «Чайка»
«Рубин» – «Ротор»
«Алания» – «Арсенал»
«Сочи» – ЦСКА