Стало известно, с кем сыграет «Ротор» в 1/8 финала Кубка России

"Ротор" прошел в 1/8 благодаря победе над "Ахматом". Фото: Екатерина СИМОХИНА

2 ноября 2021 года состоялась жеребьевка Кубка России по футболу. Команды, которые прошли в плей-офф турнира, смогли узнать будущих соперников по 1/8 финала. Среди 16 команд и волгоградский «Ротор». Нашим соперником станет казанский "Рубин". Играть в 1/8 финала мы будем в гостях.Это одна из самых интересных пар, поскольку волгоградцам придется играть против команды, наставники которой - волгоградцы Леонид Слуцкий и Олег Веретенников. В Казань "Ротор" поедет в начале марта.

Напомним, 27 октября наша команда одержала победу в матче элитного группового раунда Кубка России над «Ахматом» и завоевала право пройти дальше. В основное время команды сыграли вничью, но волгоградцы оказались сильнее в серии послематчевых пенальти – 4:2. Встреча проходила на «Волгоград Арене».

Итоги жеребьёвки 1/8 финала Бетсити Кубка России:

«Динамо» – «Нижний Новгород»

«Спартак» – «Кубань»

«Локомотив» – «Енисей»

«Зенит» – КАМАЗ

«Балтика» – «Чайка»

«Рубин» – «Ротор»

«Алания» – «Арсенал»

«Сочи» – ЦСКА