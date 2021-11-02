В Волгограде за 17 миллионов покупают контейнеры для раздельного сбора мусора

Раздельный сбор мусора уже пытались внедрить в городе и раньше. Теперь разноцветных баков будет всего два.

На сайте гозакупок появился лот на 17 миллионов 184 тысячи на поставку 1262 контейнеров для сбора отходов. Понадобились баки ценой 13 тысяч рублей каждый для воплощения новой идеи областных властей: теперь в городе решили ввести дуальный сбор мусора. На площадках возле многоквартирных домов в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Центральном и Ворошиловском районах будет по два бака. В зеленый контейнер жителям предложат отправлять пищевые отходы – те, которые подлежат компостированию и захоронению. В голубые баки надо будет выкидывать то, что можно переработать: пластик, бумагу, металл и прочее.

Как пояснили «КП-Волгоград» в мэрии, схему дуального сбора мусора разработал комитет природных ресурсов области. Баки скоро поступят в город, после чего их установят на контейнерных площадках. На всей территории области такую систему хотят внедрить к концу 2024 года.