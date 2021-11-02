35-летний бизнесмен решил побороться с Владимиром Марченко за пост мэра Волгограда

У Михаила Фурманова много идей, как сделать город лучше. Фото: личный архив героя публикации

В конкурсную комиссию по отбору претендентов на должность главы Волгограда предоставил документы еще один кандидат. Как сообщил «КП-Волгоград» 34-летний бизнесмен Михаил Фурманов, он уже второй раз подает документы на конкурс. Стать мэром решил, чтобы реализовать свои идеи по преображению города.

- Хочу сделать город лучше, красивее, - поделился Михаил Фурманов с «КП-Волгоград». – Есть ряд проектов, которые хотелось бы реализовать. Есть много идей, как улучшить транспортную систему Волгограда, проектов по озеленению не парков, а улиц города.

В Волгограде Михаил Фурманов известен тем, что организовал автокинотеатр под открытым небом. Так же он развивает сеть зарядных станций для электромобилей, занимается проекционной разметкой. 15 ноября Михаилу исполнится 35 лет. На пост мэра он претендует второй раз, ранее конкурсная комиссия сняла его кандидатуру из-за неправильно поданных сведений.

Напомним, нового главу в Волгограде стали искать после того, как Виталий Лихачев ушел в депутаты Госдумы. Первым претендентом на должность стал экс-вице-губернатор и нынешний временно исполняющий обязанности мэра Владимир Марченко.

Подать заявки в комиссию кандидаты могут до 9 ноября. Из них выберут несколько лучших, которые после представят свои идеи депутатам Волгоградской гордумы. Они и выберут нового мэра.