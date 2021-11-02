В Волгоградской области за сутки коронавирус убил трех человек моложе 50 лет

Несмотря на все усилия медиков, люди продолжают погибать от ковида Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области не улучшается, ежедневно фиксируется около 30 летальных исходов, причинами которых является ковид. 2 ноября в регионе подтвердились 29 смертей от COVID-19. Продолжают погибать не только пожилые люди, но и молодые. За сутки от вируса скончались 2 женщины, которым было 46 и 50 лет, и 35-летний мужчина, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе.

Также в Волгоградской области жертвами ковида стали 14 мужчин в возрасте от 60-ти до 89-ти лет и 12 женщин от 55-ти до 88-ми лет. Погибшие проживали в Волгограде, Волжском, Камышинском, Котовском, Дубовском, Ольховском, Среднеахтубинском и Суровикинском районах.

За всю пандемию от коронавируса умерли 3607 жителей Волгоградской области