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Общество2 ноября 2021 15:23

В Волгоградской области нашли сбежавшего из дома мальчика

Когда его утром 2 ноября привели к родителям, он снова попытался убежать
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Мама ребенка за сутки дважды обращалась в полицию из-за пропажи сына

Мама ребенка за сутки дважды обращалась в полицию из-за пропажи сына

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области поиски 8-летнего школьника завершились благополучно. Убежавший в Камышине 1 ноября из дома мальчик был найден утром во вторник. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Когда ребенка привели домой, он снова убежал, заставив свою маму вновь обращаться в полицию. Во второй раз поиски были уже менее длительными.

Напомним, мальчишка ушел из дома в понедельник в 16.30. Известно, что ребенок уже неоднократно сбегает от мамы и отчима. В региональной полиции отметили, что противоправных действий в отношении школьника совершено не было.