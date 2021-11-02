Волгоградский облздрав опроверг информацию о неработающей горячей линии по ковиду

В колл-центре работают от 6 до 10 сотрудников. Фото: ВолгГМУ

Утром 2 ноября появилась информация, что в Волгоградской области перестала работать горячая линия по коронавирусу. Однако комитет здравоохранения региона ее опроверг. При этом в облздраве отмечают, что в пиковые по количеству звонков часы пик время ожидания ответа оператора может быть увеличено. Чтобы дозвониться в такое время на горячую линию по ковиду, придется набрать номер еще раз.

- В период нерабочих дней горячая линия комитета здравоохранения Волгоградской области продолжает свою работу в прежнем режиме, в колл-центре работают от 6 до 10 сотрудников. Так, за первую половину дня 2 ноября поступило более 60 звонков, - сообщили в облздраве.

Телефон горячей линии по коронавирусу в Волгограде и области - 8(8442)32-61-67. Чаще всего волгоградцы звонят с вопросами о графике работы поликлиник и центров вакцинации в нерабочие и праздничные дни, а также по вопросам получения QR-кодов.

Напомним, вызвать скорую помощь в Волгограде можно по единому номеру 112, вызвать терапевта или педиатра на дом можно по номерам поликлиник или по единому номеру 122.