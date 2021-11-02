Риелтора в Волгограде будут судить за обман своей знакомой на 5,6 миллиона рублей

Следователи направили уголовное дело в суд Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгограде завершилось расследование уголовного дела, по которому 55-летний риелтор обвиняется в покушение на мошенничество в особо крупном размере. Следователи передали материалы в суд. В 2018 году к мужчине обратилась его знакомая с просьбой продать земельный участок. Купить недвижимость за 28 миллионов рублей захотела коммерческая организация. На такой сделке риелтор решил навариться. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, мужчина ввел в заблуждение собственницу имущества, сообщив ей, что договор купли-продажи будет заключен только в том случае, если она заплатит ему 5,6 миллиона рублей.

- Со слов мужчины 5 миллионов якобы будут переданы руководству фирмы в качестве коммерческого подкупа за приобретение участка, 100 тысяч рублей – неизвестной женщине, которая окажет активное содействие при заключении договора, и 500 тысяч – стоимость его услуг, как риелтора, - отметили в следкоме.

Женщина пошла на сделку и подписала агентский договор на указанную сумму. Но деньги риелтор получить не успел, вмешалась полиция. Преступление вскрыли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Волгограду. Уголовное дело с утвержденным обвинением было направлено в суд.