Прыгал на крыше: в Волжском разыскивают мужчину, который разгромил чужую машину

Мужчина был одет в серую футболку с надписью на груди и темные спортивные штаны. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В полицию города Волжского Волгоградской области обратилась владелица «Киа Рио», которая рассказала, что неизвестный повредил ее машину на парковке на улице Пушкина. Несмотря на сработавшую сигнализацию, мужчина буквально разгромил иномарку – ногами бил по двери, зеркалам и даже прыгал по крыше. Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщили в региональном главке МВД.

На видео с камер видно, как мужчина 30-35 лет плотного телосложения в футболке сначала пытался разломать светофор. Затем шатающейся походкой направился к парковке, где принялся крушить машину. В финале даже попрыгал на крыше автомобиля и, выпустив пар, ушел. Ущерб от его выходки составил более 255 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное повреждения имущества».

Полицейские просят всех, кто узнал крушителя автомобиля, сообщить в дежурную часть Управления МВД России по Волжскому по телефону (88443)41-56-56 или в дежурную часть отдела полиции №3 по номеру (88443) 51-55-50 или 02.