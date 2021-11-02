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Общество2 ноября 2021 14:00

Межрайонная стоматология откроется в Волгоградской области

Модернизация стоматологической службы стала одной из главных тем во время поездки губернатора в Киквидзенский район
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В новой поликлинике идет отделка помещений. Фото: АВО

В новой поликлинике идет отделка помещений. Фото: АВО

Модернизация стоматологической службы, ремонт дорог, обновление социальной инфраструктуры, благоустройство и дальнейшее развитие территории стали главными темами рабочей поездки губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в Киквидзенский район, сообщает пресс-служба главы региона.

Сейчас в станице Преображенской строят стоматологическую поликлинику, где будут лечить детей и взрослых не только из Киквидзенского, но и соседних районов. Первых пациентов она примет уже весной 2022 года. «Коробка» уже готова, идет отделка. При этом в новом здании предусмотрена возможность для временного проживания врачей-специалистов, которые будут приезжать в район на прием.

- Стоматологическая поликлиника для жителей Киквидзенского и соседних районов - это пилотный проект на территории Волгоградской области, серьезная задача. Исходя из этого опыта мы дальше будем принимать решения, - подчеркнул губернатор.