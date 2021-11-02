В Волгоградской области второй день ищут 8-летнего школьника

В городе Камышин Волгоградской области идут поиски 8-летнего ребенка. Школьник ушел из дома в 16.30 1 ноября и с тех пор не вернулся. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», в последний раз мальчика видели на улице Гороховской. Ранее он уже неоднократно сбегал из дома.

Юному жителю Камышина на вид 8-9 лет, его рост 135-140 сантиметров, он среднего телосложения со светло-русыми волосами средней длины. Школьник ушел из дома в серо-синей кепке, синих джинсах, черных кроссовках на высокой платформе, серой кофте с капюшоном, под ней была голубая толстовка.

Полицейские просят граждан, кто видел мальчика, позвонить по телефонам (84457) 2-09-00 или 02.