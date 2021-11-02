150 деревьев украсят улицу Казахскую в Волгограде

Молодые деревья украсят обновленное пространство. Фото: мэрия

Благоустройство пешеходной зоны на улице Казахской в Советском районе Волгограда подошло к завершающему этапу озеленения. Здесь начали высаживать молодые деревья и кустарники. Украсят сквер 150 елей, лип, рябин, берез, форзиций и других растений. В ближайшие дни специалисты начнут укладку рулонного газона, рассказали в мэрии.

Еще одну часть улицы Казахской обновляют по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На участке от трамвайных путей до Второй продольной магистрали появились мощеные плиткой дорожки, рабочим осталось завершить небольшой участок. Освещают пешеходный бульвар 43 новых светодиодных фонаря, в зеленой зоне проложили поливочный водопровод, вскоре установят парковую мебель, в сквере у аграрного университета она уже стоит. Кроме того, привели в порядок лестницы, ведущие к ВолГАУ.