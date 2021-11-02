«Реабилитационные занятия сейчас на минимуме»: мама волгоградского мальчика с СМА рассказала, как он себя чувствует после дорогостоящего укола

По словам мамы, Илья чувствует себя хорошо. Фото: www.instagram.com/sma_1_ilya_help/

Илья Шахов из Волгоградской области, у которого была диагностирована спинальная мышечная атрофия, проходит реабилитацию после укола за 150 миллионов рублей. Малышу ввели самый дорогой препарат в мире «Zolgensma» 3 недели назад. Как рассказала мама мальчика Анастасия в Instagram, после укола юного жителя Фролово выписали уже на 3 день, так как он чувствовал себя хорошо.

- На 3-5 сутки была температура 37.0-38.3, но это адекватная реакция на препарат. В целом, Илюша набирается сил, видны уже некоторые улучшения, но для того, чтобы отчетливо провести грань до и после, нужно время, - поделилась с подписчиками Анастасия.

Мама Ильи также рассказала, что она с мужем старается изолировать сына он различных неблагоприятных факторов, потому что на данным момент иммунитет ослаблен после гормональной терапии.

- Наши реабилитационные занятия сейчас тоже на минимуме, только дома. Каждую неделю Илюша сдает венозную кровь на огромное количество показателей, по которым мы мониторим динамику восстановления организма. К счастью, сейчас все показатели в норме, - добавила мама Ильи.

Напомним, Илье Шахову собирали средства на самый дорогой препарат всем миром, неизвестный «волшебник» перевел 70 миллионов рублей. После того, как необходимая сумма была собрана, родители малыша, которому сейчас 1 год 8 месяцев, начали готовить его к лечению в Москве. Укол малышу сделали в октябре. Илья Шахов не единственный ребенок в Волгоградской области с СМА. Ранее получил укол жизни Артем Сармашов из Волгограда. По-прежнему требуется финансовая помощь семье Вадима Сорокина из Волжского, продолжается сбор средств на дорогостоящий укол «Zolgensma» для ребенка.