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Происшествия2 ноября 2021 12:19

Момент аварии с перевернувшимся такси в Волгограде попал на камеру видеонаблюдения

В ДТП на втором километре пострадал пассажир
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Травмы получил пассажир такси

Травмы получил пассажир такси

Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 2 ноября в Волгограде произошла авария, в результате которой перевернулась машина такси. Происшествие случилось в 10.10 на перекрестке улиц Рокоссовского и Качинцев в Центральном районе. 65-летний мужчина за рулем «Volkswagen Polo» делал поворот налево в сторону второго километра, в этот момент со стороны Мамаева кургана прямо ехал 30-летний водитель на такси «Kia Rio». Иномарки столкнулись на перекрестке, в результате чего «кореец» перевернулся. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, пострадал 30-летний пассажир «Kia Rio».

Пробка образовалась со стороны Мамаева кургана и второго километра. Данные портала "Яндекс.Пробки".

Пробка образовалась со стороны Мамаева кургана и второго километра. Данные портала "Яндекс.Пробки".

Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. Инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Из-за аварии на перекрестке Рокоссовского-Качинцев образовался затор с нескольких сторон проезжей части.

В Волгограде в ДТП перевернулась машина такси
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области