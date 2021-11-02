В Волгограде писатель Сергей Засядкин скончался от коронавируса

Сергею Засядкину было 59 лет. Фото: Интернациональный Союз писателей

В Волгограде от коронавируса и его осложнений 1 ноября скончался писатель Сергей Засядкин. Ему было 59 лет. О смерти накануне сообщил протоиерей Сергей Кириченко.

- Умер Сергей Засядкин, замечательный человек, верный друг, воин Христа Бога нашего! - написал Олег Кириченко на своей странице в Facebook.

По словам друзей, у Сергея Засядкина было 70% поражения легких. Он не смог справиться с коронавирусом.

Сергей Засядкин - уроженец Волгограда. Работал в строительной отрасли, потом стал писать рассказы о рыбалке и охоте, детские сказки и рассказы. Среди его произведений «Донские сказки», «Домовой», «Сказка про Мать-Землю» и многие другие. Был главным редактором журнала «Губернские вести. Волгоград».

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким Сергея Засядкина.