В Волгоградской области годовалая девочка пострадала в ДТП

ДТП в Калачевском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Годовалая девочка пострадала в ДТП в Калачевском районе. 1 ноября в 10.25 на дороге «Клетская - Д. Отдыха» в станице Голубинской 35-летний водитель на «Kia Cerato» выезжал с обочины и пытался сделать разворот. Он не убедился в безопасности маневра и врезался в «ВАЗ-21074», которым управлял 34-летний водитель, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Находившаяся в детском кресле в отечественной легковушке девочка получила телесные повреждения. Медики скорой помощи осмотрели ее на месте, госпитализация не потребовалась. В Волгограде в массовой аварии с тремя машинами, в том числе с такси, пострадала 15-летняя девушка.

ДТП в Дзержинском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В 20.40 на проспекте Жукова в Дзержинском районе областного центра 38-летний мужчина, управляя автомобилем такси «Volkswagen Polo», напротив дома №2 по улице Иртышской разворачивался налево. При этом иномарка не уступила дорогу, которые ехали во встречном направлении. В итоге 47-летний водитель на автомобиле «ИЖ», уходя от столкновения с «Volkswagen», врезался в «Ладу Веста» под управлением 44-летнего волгоградца, который влетел в такси. В больницу увезли 28-летнюю пассажирку иномарки и 15-летнюю девушку из «Лады».