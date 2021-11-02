Роспотребнадзор заявил об отсутствии гриппа в Волгоградской области

Эпидемия ОРВИ в регионе продолжается. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

На последней неделе октября в Волгограде и области снизилось количество заболеваний ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей число чихающих и кашляющих уменьшилось на 9%, однако эпидпорог в регионе все еще превышен на 5%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

У взрослых волгоградцев чаще всего встречается коронавирус, а дети в основном болеют бокавирусом, метапневмовирусом, аденовирусом, риновирусом, РС-вирусом и другими вирусами негриппозной этиологии. В конце октября ушла на карантин одна школа целиком и частично приостановлены занятия еще в 12 образовательных учреждениях.

По данным лабораторных исследований вирусы гриппа в Волгоградской области не обнаружены. На конец месяца прививки сделали 668,7 тысячи жителей или 27% населения региона. Всего планируют привить 60% волгоградцев.

- Грипп в сочетании с COVID-19 (микст-инфекция) крайне затрудняет правильную постановку диагноза и назначение адекватного лечения. В таких случаях вакцинация помогает избежать самых неблагоприятных исходов в случае заражения человека сразу двумя инфекциями, - подчеркивают санитарные врачи.