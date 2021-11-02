Из-за тумана отменяются и задерживаются рейсы из Москвы в Волгоград

Московский туман внес изменение в расписание волгоградского аэропорта Фото: Екатерина СИМОХИНА

2 ноября сложные метеоусловия в Москве нарушили авиасообщение в стране. В столице лежит очень густой туман, из-за чего отменяются и задерживаются десятки рейсов. Не смогут пассажиры добраться из Москвы и в Волгоград. Как рассказала «КП-Волгоград» ведущий специалист по связям с общественностью Международного аэропорта Волгоград Анастасия Голодова, связи с неблагоприятными метеоусловиями рейс FV6425/6426 отменен решением перевозчика. Самолет авиакомпании «Россия» должен был сесть в волгоградской воздушной гавани в 4.35 и вылететь обратно в столицу в 7.15. Теперь его в городе на Волге не ждут.

Также еще задерживаются 3 московских рейса. 2 самолета авиакомпаний «S7 Airlines» и «Победа» ждут в аэропорту Гумрак в 11.10, еще один рейс «России» должен приземлиться в городе-герое в 11.25. Обратные вылеты в Москву «S7 Airlines» и «России» планируются 12.00 и 12.05 соответственно.

Однако туман в столице может внести новые коррективы в работу аэропортов.