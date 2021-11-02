В Волгограде за нарушение антиковидных мер на 22 дня закрыли бар

Заведение приостановит деятельность из-за нарушений. Фото: Олег УКЛАДОВ

Центральный суд Волгограда на 22 дня приостановил работу кафе Lounge bar «Garden» за нарушение антиковидных мер. В заведении общепита не оказалось бактерицидного рециркулятора, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- Управлением в отношении ООО «Чайные облака» был составлен протокол о временном запрете деятельности, возбуждено административное дело, все материалы переданы в суд, - рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Проверка в Lounge bar «Garden» нагрянула во время межведомственного рейда по заведениям общепита, в котором участвовали сотрудники Роспотребнадзора, контрольного управления аппарата губернатора и профильного комитета. Во время осмотра помещений выяснилось, что в баре не предусмотрено обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях при помощи бактерицидных облучателей рециркуляторного типа. Хотя это требование действует уже давно и для всех.