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Общество2 ноября 2021 9:27

В Волгограде за нарушение антиковидных мер на 22 дня закрыли бар

В Lounge bar «Garden» не было рециркуляторов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Заведение приостановит деятельность из-за нарушений.

Заведение приостановит деятельность из-за нарушений.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Центральный суд Волгограда на 22 дня приостановил работу кафе Lounge bar «Garden» за нарушение антиковидных мер. В заведении общепита не оказалось бактерицидного рециркулятора, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- Управлением в отношении ООО «Чайные облака» был составлен протокол о временном запрете деятельности, возбуждено административное дело, все материалы переданы в суд, - рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Проверка в Lounge bar «Garden» нагрянула во время межведомственного рейда по заведениям общепита, в котором участвовали сотрудники Роспотребнадзора, контрольного управления аппарата губернатора и профильного комитета. Во время осмотра помещений выяснилось, что в баре не предусмотрено обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях при помощи бактерицидных облучателей рециркуляторного типа. Хотя это требование действует уже давно и для всех.