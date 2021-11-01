В Волгограде обновят дорогу и склон у «Маяка»

В Волгограде хотят благоустроить дорогу от пешеходного моста к "Маяку" Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде на Центральной набережной нашли неблагоустроенный кусок. Обновление требуется склону у ресторана «Маяк» и ведущей к нему дороге от пешеходного моста у речпорта. Эстакаду также планируют обновить. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, на пустующем участке должна появиться современная прогулочная зона. Временно исполняющий полномочия главы Волгограда Владимир Марченко поручил разработать проектно-сметную документацию.

При этом благоустройство планируют проводить в несколько этапов из-за сложного рельефа и различных объектов – лестницы в пойму и эстакаду к речпорту. Кроме работ по восстановлению пешеходной инфраструктуры и п озеленению на участке хотят сделать новые парковочные места.

- Эта территория будет реализовываться в несколько этапов, на сегодняшний день она разбита пока на 3 этапа. Это территория у ресторана «Маяк» с пешеходным трафиком, спускными лестницами на нижнюю террасу набережной, промежуточная часть примыкает к нижней террасе набережной, третий этап - это сам мостовой переход через рокадную дорогу, - рассказал заместитель главы администрации города Олег Тетерятник.

К благоустройству приступят после проектирования и прохождения ряда обязательных экспертиз.