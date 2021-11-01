От коронавируса скончался 32-летний волгоградец

Смертность от коронавируса в Волгоградской области не снижается Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смертность от коронавируса не снижается, ежедневно все больше волгоградцев становятся жертвами пандемии. 1 ноября в Волгоградской области COVID-19 стал причиной гибели у 27 человек. Вирус остается смертельным для людей любого возраста. Как рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе, от ковида скончался 32-летний мужчина.

Также коронавирус стал причиной смерти у еще 11-ти мужчин в возрасте от 59-ти до 84-х лет и 15-ти женщин, которым было от 57-ми до 93-х лет. Погибшие проживали в Волгограде, Волжском, Урюпинском, Камышинском, Котельниковском, Нехаевском, Николаевском, Ольховском и Среднеахтубинском районах. Всего за пандемию от ковида умерли 3578 волгоградцев.