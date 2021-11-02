Рублевые вклады с сегодняшнего дня будут приносить еще больше денег. Фото: банка "Уралсиб".

Линейка депозитных услуг банка за последнее время претерпела значительные изменения, и, как обычно, с выгодой для клиентов. Например, вклады «Комфорт», «Комфорт. Приоритет», «Комфорт. Статус» и «Доход», «Доход. Приоритет», «Доход. Статус» теперь станут приносить еще больше прибыли своим владельцам. Стандартный срок размещения средств - 541-731 день.

По продуктам «Premium», «Premium Sport» и «Прайвет» (вкладам и накопительным счетам) процентные ставки тоже стали выше. Однако, наиболее выгодным из срочных вложений сейчас считается «Удачный старт». Срок вложения – три года, минимальная сумма – 2 миллиона рублей, ставка – 7,7 % годовых. Эта услуга предоставляется новым либо так называемым «неактивным»* клиентам Банка Уралсиб.

*Что означает «неактивный клиент»? Это физлицо, клиент Уралсиб, не открывавший в последние 1825 дней кредитные, дебетовые карты, инвестиционные или страховые продукты, а объем его размещенных денежных средств не превышал в течение указанного периода сумму в сто тысяч рублей.

Чтобы подробнее узнать обо всех возможностях и условиях вклада, выбрать наиболее удобные для себя опции, лучше проконсультироваться со специалистом в любом ближайшем отделении. Или по номеру 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный). Либо уточнить подробности на сайте банка ПАО «БАНК Уралсиб»

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»