Волгоградцы хранят на счетах в банках более 300 миллиардов рублей

В центробанке подсчитали суммы на счетах волгоградцев. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

У жителей и предпринимателей Волгоградской области стало больше денег. На начало октября 2021 года население региона хранило на счетах в банках более 300 миллиардов рублей, за последний год сумма выросла почти на 4%. А на расчетных и депозитных счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за тот же период средств стало сразу на 14,3% больше - свыше 100 миллиардов рублей, сообщили в Банке России.

- Наиболее интенсивно возросли объемы депозитов юридических лиц и средства индивидуальных предпринимателей. Данные по Волгоградской области заметно превысили среднероссийскую динамику в данных категориях и составили соответственно 44% (по РФ 21%) и 29% (по РФ 23%), - рассказали в региональном отделении Южного ГУ Банка России.

Растет и количество кредитов, и суммы, которые волгоградцы берут взаймы. За девять месяцев этого года жители региона одолжили 188,5 миллиарда рублей – это на 36,2% больше, чем годом ранее. При этом объем ипотечных кредитов вырос почти на 31,3% и составил почти 44 миллиарда. В целом же ипотечный кредитный портфель населения Волгоградской области на начало октября превысил 293 миллиарда. В среднем жители региона берут ипотеку на 20,3 года под 7,7% годовых. Такие данные озвучил центробанк по итогам сентября 2021 года.

- Рост кредитования населения был обусловлен не только восстановлением потребительского спроса, но и действием мер государственной поддержки и собственных специальных программ банков, - отмечают в ведомстве.