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Общество1 ноября 2021 16:00

Волгоградцы считают свой город слишком дорогим

К такому мнению пришли больше половины жителей
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Больше половины волгоградцев назвали свой город дорогим

Больше половины волгоградцев назвали свой город дорогим

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоград оказался одним из самых дорогих городов-миллионников в России. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску работы «Superjob», который провел опрос жителей 16-ти мегаполисов. В рейтинге самых дорогих городов Волгоград расположился на 6-м месте. Дорогим его считают 59% горожан, 39% волгоградцев не согласились с эти мнением, 9% жителей затруднились ответить.

Волгоградцы назвали пятерку вещей и услуг, на которые уходит больше всего денег. На первом месте услуги ЖКХ, на втором - продукты питания, тройку замкнули цены на одежду, обувь, технику. На четвертую строчку по дороговизне волгоградцы определили медицинские, бытовые услуги и развлечения, на пятую – стоимость бензина.

Самым дорогим мегаполисом страны жители назвали Москву, также в тройке Уфа и Казань. Также выше Волгограда расположились Краснодар и Ростов-на-Дону. Наименее дорогим городом-миллионником стал Челябинск.