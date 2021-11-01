В Волгоградской области будут оценивать эффективность губернатора и его заместителей

Фото: Администрация Волгоградской области

В администрации региона утвердили постановление №735 «Об оценке эффективности деятельности губернатора Волгоградской области и деятельности органов исполнительной власти». Документ был подписан вице-губернатором Евгением Харичкиным. Заместители главы обладминистрации и органы исполнительной власти будут отвечать за закрепленными за ними направлениями и добиваться установленных планов. Ежеквартально чиновники будут сдавать губернатору доклады с отчетами, которые и составят общую оценку эффективности администрации.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на постановление, в перечне оценки эффективности было определено 20 направлений. В их числе доверие к президенту страны и губернатору региона, численность населения Волгоградской области, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровни бедности, образования, число посещений культурных мероприятий, количество семей, улучшивших жилищные условия и другие.

Документ вступил в силу 29 октября, в течение десяти дней будет разработан паспорт оценки эффективности, который разошлют всем органам исполнительной власти. Отметим, постановление №735 было утверждено в соответствии с указом президента страны от 4 февраля 2021 года №68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».