Волгоградская санавиация спасла 280 жизней с начала года

Санавиация в регионе работает с 2017 года. Фото: АВО

С начала 2021 года бригада санавиации в Волгоградской области сделала 280 вылетов. Поднимают в воздух вертолет только в самых экстренных случаях. В основном помощь «крылатой скорой» требуется волгоградцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, травмами и отравлениями, сообщили в облздраве.

Больше половины вылетов «крылатая скорая» сделала с пациентами с острым коронарным синдромом (141), также помогли 18 пациентам с инсультами. 20 человек на вертолете доставили в больницу после ДТП, 14 – с бытовыми политравмами, 13 – с отравлениями. Бывает, что помощь требуется и «хроникам» с обострениями. Среди спасенных бригадой санавиации в этом году также 44 ребенка и пять беременных женщин.

Чаще всего вызывают бригаду в Камышин - за 10 месяцев вертолет санавиации совершил туда 61 вылет. На втором месте Михайловка (34 вылета), следом идут Палласовский район (25 вылетов), Старополтавский и Урюпинский (по 19 вылетов). Площадки для посадки вертолета есть во всех отдаленных райцентрах региона, в 2021-м году воспользовались ими 25 районов.