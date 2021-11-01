«Народный участковый»: полицейский из Волгограда представляет регион в финале всероссийского конкурса

Майор Дмитрий Стукалин стал лучшим участковым в Волгоградской области в 2021 году. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Народным участковым Волгоградской области в 2021 году стал Дмитрий Стукалин - полицейский из Волгограда охраняет закон и порядок в поселках Горьковский и Песчанка. После победы в регионе майор прошел финал XI Всероссийского конкурса «Народный участковый». Проголосовать за Дмитрия Стукалина можно на сайте «КП» с 1 по 10 ноября.

На службу в полицию Дмитрий Стукалин пришел после вуза в 2006 году. Последние семь лет работает участковым в Советском районе Волгограда. И на службе, и в нерабочее время он предан своему делу и всегда готов откликнуться на чужую беду.

- Не могу пройти мимо, совесть не позволяет. Я и детей так воспитываю, - поделился Дмитрий Стукалин.

Каждый регион представляет один кандидат на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России. Победителя определят при помощи индекса доверия – количество проголосовавших сопоставят с численностью населения региона. Наградой лучшему участковому страны станет внедорожник УАЗ «Патриот». Награждение состоится в День участковых уполномоченных полиции 17 ноября.

Поддержите волгоградского участкового. Вы можете проголосовать всего один раз и только за одного участника конкурса. Учтите, все накрутки автоматически отсеют, а реальные голоса будут обновляться в 12.00 и 17.00.