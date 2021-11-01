В Волгоградской области от отравления угарным газом погибли трое строителей

Следственный комитет возбудил уголовное дело Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трех мужчин в частном доме в поселке Котлубань Городищенского района. Двое уроженцев Республики Чувашия и один житель Иркутской области приехали в Волгоградскую область для работы в коммерческой организации. Компания строит цех в Котлубани. Рабочие заключили возмездный договор аренды частного дома для жилья. 31 октября один из сотрудников организации пришел к строителям, где нашел их мертвыми. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, причиной смерти могло стать отравление угарным газом.

- Газовое оборудование, обеспечивающее в домовладении подачу отопления и горячего водоснабжения, было технически неисправным, в результате чего в жилое помещение поступал природный газ, - отметили в следкоме.

Также в доме с нарушением правил и норм техники безопасности были оборудованы вентиляционные каналы, вытяжки не обеспечивали выход продуктов сгорания. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Уголовное дело было возбуждено по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерти более двух лиц».