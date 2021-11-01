Два сердца появятся у загса в Кировском районе Волгограда

У молодоженов появится новое место для фотосессий. Фото: мэрия

Вскоре у молодоженов в Кировском районе Волгограда появится новое место для свадебных фотосессий. После завершения благоустройства площадки у районного загса специалисты установят здесь арт-объект в виде двух сердец. Обновляют часть улицы 64-й Армии по программе «Поддержка местных инициатив населения», сообщили в мэрии.

- Исполнитель контракта завершил мощение тротуарной плитки, зеленую зону украсили 325 молодых саженцев бирючины и 130 погонных метров живой изгороди, - рассказали в администрации города.

Помимо молодых кустарников у загса теперь зеленеет газон, а полив обеспечит новая система поливочного водопровода.

Завершаются работы и в парке «50 лет Октября». Там тоже замостили дорожки плиткой, обновили зеленую зону, установили беседку и перголу, украсило парк пятиметровое дерево с искусственными цветами, а сейчас монтируют детскую площадку.