В Волгоградской области могут продлить нерабочие дни после 7 ноября

В магазины одежды теперь могут ходят только привитые или недавно переболевшие люди. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров свою традиционную планерку 1 ноября посвятил очередному разбору ситуации с коронавирусом. В регионе наметилась положительная динамика в темпах вакцинации – с начала прошлой недели волгоградцы делают прививки более активно, чем в предыдущие месяцы. Продлевать ли нерабочие дни в регионе, оперативный штаб Волгоградской области по коронавирусу решит к концу недели. Андрей Бочаров поручил своим заместителям к 6 ноября оценить эффективность действующих мер, запретов и ограничений, и принять решение, насколько целесообразно продлевать локдаун в регионе после 7 ноября.

Напомним, с 30 октября Волгоградская область вместе со всей страной ушла на длинные ковидные каникулы. Закрылись бассейны и сауны, отменили все мероприятия, выставки, конференции, рестораны и бары теперь снова закрываются после 23.00, а в остальное время принимают лишь посетителей с QR-кодами. В остальном жизнь волгоградцев изменилась мало: в торговых центрах по-прежнему много людей, работают все магазины, лишь в непродовольственных отделах спрашивают QR-коды. Власти надеются все же разобщить людей и разорвать цепочку передачи вируса. От того, насколько помогут принятые меры снизить рост заболеваемости, будет зависеть, когда область выйдет с каникул.