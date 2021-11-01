В Волгоградской области арестовали тапочки, галоши и сапоги

Фото: Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области

Управление регионального Роспотребнадзора вместе с Астраханской таможней в Волгоградской области арестовали партию обуви без обязательной маркировки. Нарушение выявили при досмотре фуры с товарами, принадлежащей индивидуальному предпринимателю Лайцан О.П. В автомобиле были 4320 пар обуви, среди которых были женские домашние тапочки, галоши, мужские сапоги «Аляска». Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Вся продукция была арестована, на предпринимателя возбудили административное дело. Ему грозит штраф.