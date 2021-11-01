Волгоградская область вошла в первую двадцатку регионов по уровню вакцинации от коронавируса

Волгоградцы стали активнее прививаться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой Волгоградская область вошла в первую двадцатку субъектов РФ по уровню иммунизации против COVID-19. О том, что в Волгоградской области наметилась динамика в обретении коллективного иммунитета, говорил на оперативном совещании в администрации региона и губернатор Андрей Бочаров. Прививки от коронавируса сделали более 41% наших жителей. Минздрав говорит, что это выше среднего уровня по стране. Глава администрации Волгоградской области наметил провести на нерабочей неделе очередное заседание клинического совета по коронавирусу.

Бочаров отметил, что с прошлой недели волгоградцы активно прошли прививаться, власти даже увидели положительную динамику и надеются в максимально короткие сроки сформировать в регионе коллективный иммунитет.

- Прошу вас прийти в эти дни на прививочные пункты и провакцинироваться, а также максимально сократить число социальных контактов, - обратился глава региона к волгоградцам, которые пока еще портят статистику и добавляют работы врачам.

Чиновники напоминают, что смысл нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября – максимально разобщить людей, чтобы остановить распространение вируса. Но результат увидим только если жители будут соблюдать ограничительные меры. Надзорные структуры продолжат свои проверки и течение ковидных каникул. Губернатор поручил на этой неделе активизировать контроль за соблюдением правил как жителями, так и предпринимателями.

К 6 ноября участники оперативного штаба региона по коронавирусу должны будут оценить эффективность действующих сегодня запретов и подготовить свои предложения: целесообразно ли продлевать локдаун после 7 ноября.