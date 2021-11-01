Скончался председатель Фроловской гордумы в Волгоградской области

Василию Мелишникову было 66 лет. Фото: Фроловская городская дума

В Волгоградской области ушел из жизни председатель Фроловской городской думы Василий Мелишников. По предварительным данным, его убил коронавирус. Народному избраннику было 66 лет.

- С прискорбием сообщаем, что 31 октября 2021 года ушел из жизни Почетный гражданин, Председатель Фроловской городской Думы Василий Александрович Мелишников. Светлая ему память, - сообщила Фроловская городская Дума.

По словам коллег, с коронавирусом слегла вся семья спикера гордумы. Сам он болел тяжело и не смог справиться с опасной инфекцией и ее последствиями.

66-летний Василий Мелишников руководил Фроловской гордумой с осени 2019 года, не раз избирался депутатом. Долгие годы был начальником Арчединского участка ЗАО «Нижневолжское управление технологического транспорта».

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Василия Александровича.