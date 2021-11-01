В Волгоградской области в воскресенье произошли 2 смертельные аварии

ДТП в Калачевском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Вечером 31 октября в Волгоградской области произошли 2 смертельные аварии. В 23.30 на трассе «Москва-Волгоград» во Фроловском районе 37-летний водитель «Nissan Terrano» выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автобусом «Higer». Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. В результате происшествия скончался водитель внедорожника.

Еще одна трагедия произошла в Калачевском районе. В 17.30 на 17-м километре дороги «Октябрьский - Шебалино» 55-летний водитель на «Ravon Nexia» пытался обогнать ехавший впереди автомобиль, выскочил на встречку, где влетел в «Ладу Ларгус». Управлявший иномаркой мужчина погиб на месте, водителя отечественной машины увезли в больницу.