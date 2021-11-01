В Советском районе Волгограда построят новую дорогу

Строительство дороги начнется в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде построят новую 4-полосную дорогу на улице Родниковой в Советском районе. Участок в 1,5 километра соединит улицу Курсекова с проспектом Университетским. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, муниципалитет объявил аукцион по отбору подрядчика. После ввода дороги в эксплуатацию она позволит жителям микрорайона «Родниковая долина» напрямую выезжать на Вторую продольную.

На первом этапе возведения дороги также установят светофоры, сделают карманы для остановок общественного транспорта, обустроят тротуары для пешеходов. Сейчас территория, на которой появится проезжая часть, пустует.

- При проектировании специалисты проложили будущую трассу так, чтобы максимально обойти расположенные радом с балкой дачные участки. Те объекты, которые все же оказались в зоне строительства или охранной зоне автотрассы, подлежат выкупу в соответствии с действующим законодательством, их стоимость определит независимая оценка, - уточнили в мэрии.

Возведение магистрали начнется в 2022 году, первые автомобили по ней смогут проехать весной 2024-го. Начальная цена первого этапа предполагаемых работ составляет 1 миллиард 114 миллионов рублей.