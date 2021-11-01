Из-за тумана в Волгограде задерживаются несколько авиарейсов

Пассажирам придется провести несколько часов в ожидании. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде начались осенние туманы и связанные с этим задержки авиарейсов. Из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Волгограда 1 ноября 2021 на прилет задерживается шесть рейсов. Самолет из Сочи ушел на запасной аэродром. Пассажирам, которые планировали вылететь из города, придется подождать посадки несколько часов.

- Рейс авиакомпании Ютэйр, следовавший из Сочи, ушел на запасной аэродром аэропорта Ростова-на-Дону, его прибытие в Волгоград ожидается в 11:00, вылет в Уфу запланирован на 11:20, - рассказала «КП-Волгоград» специалист по связям с общественностью Международного аэропорта Волгоград Анастасия Голодова.

Кроме того, задерживается рейс авиакомпании Сибирь из Москвы. Его прибытие ожидается в 11:20, рейса авиакомпании Россия из Москвы - в 12:00. Приземление еще одного авиалайнера авиакомпании Сибирь из Новосибирска ожидается в аэропорту Волгограда в 12:14.

На данный момент видимость в аэропорту Волгограда составляет 4 километра, он готов к приему воздушных судов без ограничений.