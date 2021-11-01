«Мы устали от ничьих»: главный тренер «Ротора» подвел итоги матча с «Олимпом-Долгопрудный»

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» в 20-м туре первенства ФНЛ сыграл вничью на выезде с «Олимпом-Долгопрудный» со счетом 2:2. Для волгоградской команды эта ничья стала уже 12-й в сезоне, больше в ФНЛ нет ни у одного коллектива. Главный тренер сине-голубых Дмитрий Хохлов после матча в Химках рассказал, что его подопечные хотят побеждать, но пока не получается.

- Никто не хотел уступать, а любая ошибка могла стать результативной, к сожалению, мы ее допустили в первом тайме. После перерыва сумели отыграться и затем снова допустили необязательную ошибку и пропустили второй гол. Сегодняшний результат нельзя назвать катастрофой. Мы устали от ничьих – хочется выигрывать. Прилагаем для этого все усилия, но пока не удается добыть победу, - приводит слова Дмитрия Хохлова пресс-служба «Ротора».