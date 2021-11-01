В Волгограде в гипермаркете «ОБИ» продавали опасный растворитель, содержащий метанол. Товар на прилавках выявили специалисты Управления Роспотребнадзора по региону. Во время проверки в продаже был растворитель 646, производства ООО «Вершина», рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве. Его образцы исследовали в лаборатории, после чего содержание метанола в нем составляло 1,86% вместо допустимого 0,05%.

- Юридическим лицом магазина «ОБИ» незамедлительно были приняты меры к изъятию из оборота опасной продукции, - отметили в Роспотребнадзоре.

В отношении ООО «ОБИ Франчайзинговый центр» было возбуждено административное дело. Центральный районный суд оштрафовал компанию на 10 тысяч рублей.

Отметим, для человека смертельная доза метанола при приеме внутрь равна 30 г, тяжелое отравление и слепоту могут вызвать и 5-10 г. Пары опасного вещества раздражают слизистые оболочек глаз, повреждают дыхательные пути, вызывают головные боли, звон в ушах, дрожь. Метанол может попасть в организм через неповрежденную кожу.