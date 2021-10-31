В день смерти риелтора, убитого из-за ссоры в родительском чате, в Волгограде состоится автопробег

Автопробег возьмет старт с того места, где год назад произошло убийство Романа Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В день смерти Романа Гребенюка, который был убит из-за ссоры в родительском чате, в центре Волгограда состоится автопробег. 1 ноября его родные и коллеги соберутся у банка, где год назад произошла трагедия, чтобы почтить память риелтора. Автопробег возьмет старт в 10.00 с улицы Коммунистической, 40, сообщили родные Романа в социальных сетях.

Напомним, Роман Гребенюк поссорился в родительском чате с Анной Мелконян - мамой одноклассницы своей дочери. Конфликт возник из-за срока сдачи домашнего задания по русскому языку, которое должны были сделать их дети. Женщине не понравился грубый тон риелтора, на что она пожаловалась своему брату Арсену Мелконяну. Ее родственник начал угрожать волгоградцу и требовал о встрече. Роман не хотел с ним видеться. Однако Арсен Мелконян вместе с супругом Анны Арманом Смбатяном нашли риелтора в здании банка в центре Волгограда. 23 октября 2020 года на глазах посетителей Арсен Мелконян избил Романа Гребенюка и продолжал его оскорблять, когда риелтор уже лежал на полу без сознания. Волгоградцу пришли на помощь очевидцы случившегося, скорая помощь с пробитой головой увезла его в больницу. Роман скончался в реанимации спустя неделю, 1 ноября, не приходя в сознание.

В Волгограде продолжается судебный процесс в отношении Арсена Мелконяна, Анны Мелконян и Арманом Смбатяном. Мужчины находятся в СИЗО, женщина – под домашним арестом. 19 октября суд посмотрел видеозаписи с моментом убийства романа.