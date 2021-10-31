«Ротор» сыграл вничью с «Олимпом-Долгопрудный»

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» сыграл вничью со счетом 2:2 в 20-м туре первенства ФНЛ с «Олимпом-Долгопрудный». В игре в Химках волгоградская команда пропустила гол в середине первого тайма. После перерыва вышедший на замену Алексей Щеткин сравнял счет, он же с пенальти вывел сине-голубых вперед. Однако отстоять волевую победу коллектив Дмитрия Хохлова не сумел. На 82-й минуте в ворота «Ротора» был назначен 11-метровый, который хозяева смогли реализовать.

Отметим, в Волгограде в первом круге команды также сыграли вничью. «Ротор» занимает 13-е место в турнирной таблице. В следующем туре волгоградцы 6 ноября сыграют в Хабаровске с местным СКА. А 2 ноября состоится жеребьевка Кубка России, «Ротор», обыгравший на неделе «Ахмат», узнает соперника по 1/8 финала.