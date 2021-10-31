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Здоровье31 октября 2021 15:40

В Волгоградской области за сутки от коронавируса скончались 17 женщин

Самой молодой погибшей было 38 лет
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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В регионе за сутки ковид убил 25 человек

В регионе за сутки ковид убил 25 человек

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области смертность от коронавируса остается очень высокой. 31 октября от ковида скончались 25 человек. Жертвами COVID-19 стали 17 женщин, самой молодой из них было 38 лет, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Также жертвами вируса стали волгоградки от 56-ти до 92-х лет.

Скончались от коронавируса 8 мужчин, возраст которых был от 55-ти до 83-х лет. Погибшие от ковида проживали в Волгограде, Волжском, Камышинском, Среднеахтубинском, Дубовском, Николаевском, Новониколаевском и Урюпинском районах. Напомним, всего за пандемию погиб 3551 житель региона.