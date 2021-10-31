В Волгограде в первый день ноября будет теплая погода

В Волгограде днем будет до 13 градусов тепла Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области установилась солнечная и теплая погода. Порадует она волгоградцев и в первый день ноября. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, в регионе в понедельник будет переменная облачность, без осадков. 1 ноября ночью и утром местами ляжет туман. Южный и юго-восточный ветер будет дуть с максимальной скоростью 6-11 м/с.

По области температура воздуха в ночные часы составит +4...-1º, местами при прояснении она опустится до -6º, в понедельник днем +10...+15°. В Волгограде ближайшей ночью +1...+3°, днем +11...+13°.