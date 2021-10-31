Авиарейс из Волгограда в Калининград отложили на 9 часов

Рейс в Калининград из Волгограда перенесли на поздний вечер Фото: Екатерина СИМОХИНА

31 октября задерживается вылет самолета из Калининграда в Волгоград. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на электронное табло аэропорта города-героя, рейс авиакомпании «Pegas Fly» отложили на 9 часов. Из «Храброво» в воскресенье он должен был вылететь в 10.40 по местному времени. Однако отправление было перенесено на 19.20. В Волгограде он должен приземлиться в 22.50.

Соответственно перенеслось и время отправления рейса по обратному маршруту. Из аэропорта в Гумраке самолет должен был вылететь 31 октября в 15.00 по местному времени. Теперь же воздушное судно возьмет курс на Калининград в 23.40. Расписание было изменено авиакомпанией, причины не уточняются.

- Решением авиакомпании рейс будет выполнен по измененному графику, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Международного аэропорта Волгоград».