Под Волгоградом подросток на мопеде сбил ребенка и пенсионерку

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вечером 30 октября в Среднеахтубинском районе подросток стал виновником ДТП. В поселке Кировец 16-летний парень без водительских прав на мопеде «MotoLand Alpha RX ZS50-A» напротив дома №32 на улице Ленина не справился с управлением и сбил двух пешеходов. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, пострадали 8-летний школьник и 66-летняя женщина. С телесными повреждениями их увезли в больницу.

В Дзержинском районе Волгограде в субботу в 22.47 под колесами автомобиля оказался 38-летний пешеход. Он стоял на проезжей части на улице Ангарской напротив дома №67. В этот момент его сбил неустановленный водитель, который уехал с места аварии. Пострадавшего госпитализировали, а полиция ищет водителя.