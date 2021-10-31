Машина такси сгорела дотла на мосту через ВДСК в Волгограде

Пожарные справились с огнем за считанные минуты Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Накануне вечером в Красноармейском районе Волгограда во время движения вспыхнула машина такси. Сообщение о возгорании «Renault Logan» на мосту через Волго-Донской судоходный канал на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 20.47. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, спасатели потушили огонь на проспекте Героев Сталинграда уже в 21.01. Однако автомобиль сгорел дотла.

Пока пожарные занимались тушением такси, движение по мосту через ВДСК было перекрыто. Во время происшествия никто не пострадал, водитель вовремя выбежал из салона авто. Предполагаемой причиной пожара могла стать неисправность узлов и агрегатов.