Оперштаб ответил на главные вопросы волгоградцев про QR-коды и запреты на нерабочей неделе

С 30 октября по 7 ноября в России объявлены «ковидные каникулы» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020-ом 30 октября в Волгоградской области сняли ковидные ограничения, а в 2021 ввели новые. Все знают, что с 30 октября по 7 ноября в регионе действуют так называемые «ковидные каникулы». Хоть нерабочие дни были и раньше, у многих все равно возникает масса вопросов. Большинство из них касаются QR-кода, который теперь требуется во многие заведения, культурные учреждения. Не у всех они есть, это создает тревогу: а получится ли купить лекарства в аптеке без сертификата? Что делать, если заболел зуб? Или банально порвалась обувь – где купить? Что вообще работает, а что закрыто?

Немало вопросов у предпринимателей, у получателей льгот и социальных услуг, о работе МФЦ и других организаций. Напомним, для волгоградцев заработали 12 горячих линий.

«КП-Волгоград» публикует подробные ответы от оперативного штаба Волгоградской области на эти и многие другие вопросы.

Наивные вопросы о предстоящих ковидных каникулах

Почему в Волгоградской области ввели каникулы с 30 октября по 7 ноября?

Решение принято по итогам совещания Президента России с членами Правительства РФ и касается всей территории страны.

Причём регионам дано право изменять срок нерабочих дней и дополнять меры, исходя из текущей санэпидситуации. Главный государственный санитарный врач по Волгоградской области дал свои рекомендации, региональный оперштаб их поддержал. Такие же по длительности дополнительные выходные дни введены в большинстве субъектов РФ.

Зачем вообще нужны эти каникулы?

Это не каникулы, а вынужденная мера. Минимизация нахождения людей в общественных местах, самоизоляция для ряда категорий граждан помогут разорвать цепочки заражений и избежать жесткого локдауна, как это было весной 2020 года. Не обязательно безвылазно сидеть дома. Избегайте скопления людей и проводите больше времени на природе.

Если я не болел и не привит, я даже в случае чего не смогу купить хлеб или лекарство?

Ограничения не распространяются на аптеки, продовольственные магазины, а также предприятия торговли, где продают непродовольственные товары первой необходимости. Это значит, что в обычные аптеки или сетевые супермаркеты пускать будут всех покупателей вне зависимости от наличия/отсутствия QR кода/справки.

Что такое «непродовольственные товары первой необходимости»?

В волгоградском регионе в перечень непродовольственных товаров первой необходимости входят следующие наименования: детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек), мыло и средства моющие чистящие и полирующие, санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты), бензин, дизельное топливо, газ, горюче-смазочные материалы, автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры), запчасти к сельскохозяйственной технике, оборудование электрическое, кабельная продукция, приборы бытовые, оборудование компьютерное, электронное и оптическое, строительные, отделочные материалы, инструменты и скобяные изделия, санитарно-технические изделия, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, печатные средства массовой информации, спички, свечи, ритуальные принадлежности (код ОКПД 47.78.4), очки, линзы и их части, табачная продукция, товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента), удобрения и средства защиты растений, семена и посадочный материал, предметы садово-огородные и инвентарь. Магазины, которые ими торгуют, будут работать без граничений. Но при одном условии: оборот этих товаров в ассортименте точки должен быть не менее 30%. Так что если магазин бытовой техники, к примеру, выставит на прилавок медицинские маски, то обмануть ограничения не получится: покупателям понадобится справка или QR-код.

Если у меня порвётся последняя пара ботинок, я нигде не куплю замену?

Непродовольственные магазины с 30 октября по 7 ноября будут обслуживать покупателей в обычном порядке, в том числе те, где продаётся одежда и обувь. Просто внутрь пустят не всех, а только тех, кто предъявит документ о вакцинации или перенесенном заболевании. При этом сотрудники магазина, обслуживающие посетителей, также должны иметь такие же документы. В ежедневном режиме соблюдение санитарно-эпидемиологически требований будут проверять специальные патрули. Нарушителям грозят штрафы. Без ограничений продолжает действовать дистанционная торговля, интернет-магазины.

Я смогу с ребёнком сходить в музей или театр, или ему нужен ПЦР?

Дети до 18 лет могут посещать экскурсии или театральные постановки при наличии средств индивидуальной защиты (маска): больше никаких справок не нужно. А вот вход взрослых будет осуществляться строго по предъявлению QR-кода, сертификата о вакцинации от COVID-19/справки о перенесённом не более шести месяцев назад коронавирусе, а также документа, удостоверяющего личность.

Если у посетителя нет при себе выше перечисленных документов, то учреждение культуры должно вернуть деньги за ранее купленные билеты.

Можно ли вместо паспорта предъявлять что-то другие?

В идеале нужно предъявить именно паспорт. Но в случае необходимости можно воспользоваться водительским или служебным удостоверением: главное, чтобы была видна фотография, ФИО и дата рождения. Это позволить вас идентифицировать и доказать, что QR-код или справка именно ваши.

Почему в «ковикулы» театры будут работать, а кинотеатры – нет?

В театрах, как и музеях, нет такого потока посетителей и такой частоты сеансов, как в кинотеатрах, где фильмы крутят одновременно в нескольких залах раз в 2 часа. К примеру, в театре идёт максимум один спектакль в день или даже один в несколько дней. Кроме того, площадь холлов и залов учреждений культуры позволяет более строго соблюдать социальную дистанцию. При этом театры и музеи должны обеспечить не более 50% посетителей от общей вместимости места. Это также обеспечит безопасные условия для граждан. Что касается любителей кино, то даже премьерные ленты можно посмотреть сегодня в онлайн формате.

У меня как раз на каникулах исполняется 6 месяцев со дня болезни/вакцинации. Что мне делать?

Когда у вас истечёт полгода с момента болезни или вакцинации, вы можете обратиться в любой удобный вам прививочный пункт. После укола вам на руки выдадут справку о проведенной вакцинации. Даже если вам вкололи только первый компонент, этот документ действует наравне с QR-кодом. Это значит, что с такой справкой можно идти в театр, ТЦ, магазины.

Я решил сделать прививку от коронавируса, куда идти в эти выходные дни?

Прививочные пункты в районных ЦРБ, а также поликлиниках будут работать в обычном режиме: графики размещены на сайтах медорганизаций. Это же касается пунктов, развёрнутых в музее «Россия – моя история», ТРЦ «Акварель», ТРК «Волгамолл», ТРК «Парк Хаус», ТЦ «Ворошиловский», ТРК «7 Звёзд», ТРК «Европа Сити Молл», ТЦ «Простор», ТРЦ «Пирамида», ТК «OBI», ТЦ «Леруа Мерлен» в Волгограде и Волжском. Сюда можно приехать без предварительной записи с паспортом, полисом и СНИЛС. Причём выход из дома для вакцинации разрешен даже самоизолированным жителям старше 60 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями.

Если у меня еще возникнут вопросы, к кому можно обратиться?

Для жителей Волгоградской области по вопросам действующих ограничений в период «ковидных каникул» ежедневно с 9-00 до 18-00 организована работа «горячих линий». Кроме того, с понедельника стартует Всероссийская акция #Мывместе. Волонтёры будут оказывать помощь в доставке продуктов и лекарств гражданам, которые ограничены в передвижениях, по их заявкам.