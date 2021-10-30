При озеленении Волгограда власти будут перенимать опыт стран с засушливым климатом

Вид сверху на сквер имени 8 марта. Фото: администрация Волгоградской области.

- Пришло время заменять погибшие деревья, их очень много, - заявил в субботу, 30 октября после прогулки по городу волгоградский губернатор Андрей Бочаров. Защитники деревьев наверняка схватились за сердце (потому что всякое озеленение у нас начинается с вырубки). Но пока переживать рано: для начала волгоградские власти планируют развивать сеть местных питомников. Обо всем этом шла речь во время рабочей прогулки главы региона с врипом главы города, которые посетили обновленный сквер имени 8 марта, набережную в районе амфитеатра и новую площадку для стритбола на Чуйкова.

Сквер имени 8 марта в Центральном районе Волгограда - объект этот многострадальный, здесь срывали сроки, меняли подрядчика, но последний все же довел территорию до ума. На практически заброшенном пустыре появилось современное общественное пространство. Плитка, скамейки, фонари, урны, 400 деревьев и кустарников – в сквере теперь все прилично, местным жителям есть где провести время и погулять с детьми. Дел тут еще хватает, благоустройство территории продолжат в 2022 году, но уже сейчас жители довольны появлением нового парка. По поручению губернатора здесь приведут в порядок забор школы, расположенной по соседству. Посмотрев на новые сосны, ели и туи, Андрей Бочаров вновь заговорил о комплексном озеленении Волгограда.

- Нужно принимать отдельное решение по комплексному озеленению Волгограда и Волгоградской области, развивать сеть питомников, выращивать районированные сорта растений, которые с учетом нашего климата будут здесь хорошо приживаться, - заявил губернатор. Он хочет задействовать научное сообщество, которое должно изучить опыт по озеленению засушливых регионов и стран.

Более печально выглядит нижняя терраса Центральной набережной в районе бронекатера. Несмотря на то, что через месяц уже зима, работ здесь еще полно. Строители закончили возведение моста от улицы Чуйкова к амфитеатру, а до готовности самого амфитеатра еще далеко. Убирать забор и сворачивать стройплощадку подрядчик не спешит. Губернатор между тем поставил задачу отремонтировать еще и старую лестницу, ведущую с верхней террасы к нижней.

Заглянули Бочаров и Марченко и на новую площадку уличного баскетбола на углу Чуйкова и Пражской. Подростки вовсю здесь занимаются спортом, играют в стритбол и подтягиваются на турниках круглые сутки. Спортивный объект уже готов, осталось навести чистоту и закончить высадку деревьев рядом с площадкой.